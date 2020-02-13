شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

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