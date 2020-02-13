" الربيزي" يكشف كافة الوسائل التي استخدمها الإصلاح ضد شعب الجنوب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف الناشط السياسي أحمد الربيزي، عن الوسائل التي استخدمها حزب الإصلاح ضد شعب الجنوب.



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وقال الربيزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "‏‏لدينا تجارب عديدة خلال مسيرة نضالنا، منذ الغزو في٩٤م، فقد راهنوا على وأد ثورة شعبنا".

واختتم : "استخدموا كافة الوسائل بدءًا من شراء ذمم البعض، مروراً بعقد المؤتمرات وحياكة المؤامرات، وصولا إلى القمع والقتل بدمٍ بارد، والاعتقال والتنكيل ونشر الإرهاب، ولكن شعبنا صامداً، وسيظل يفشل كل المؤامرات".