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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدي لهجوم حوثي في الدريهمي وقتلى بصفوف المليشيات الخميس 13 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة، أمس الأربعاء ، من التصدي لهجوم حوثي عنيف في شرق مدينة الدريهمي بالحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة تصدت لهجوم حوثي عنيف شرق الدريهمي وسط خسائر فادحة في العتاد والأرواح بين صفوف المليشيات. وأضافت المصادر، أن التصدي للهجوم الحوثي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى علاوة على تدمير أسلحة من عتاد المليشيات بينها مدفع 23 حاولت المليشيا مهاجمة مواقع المشتركة من خلاله .

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