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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمين الأمم المتحدة يؤكد أهمية استمرار العمليات الإنسانية في اليمن
الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية في اليمن والتي تجري في ظروف مليئة بالتحديات.
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صحفي،إن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، يتابع الأوضاع الإنسانية في اليمن عن كثب.
وأضاف دوجاريك: "أن الأمين العام يشدد على أهمية الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية التي تتم في ظروف مليئة بالتحديات ولكنها توفر مساعدات منقذة للحياة لملايين اليمنيين."
وأكد دوجاريك دعم الأمين العام للحوار المتواصل بين جميع الأطراف المعنية في اليمن لضمان وصول المساعدة إلى كل من يحتاج إليها بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.
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