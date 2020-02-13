شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للقاهرة وجدة وعمان.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للقاهرة وجدة وعمان.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس الخميس 13 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى. القاهرة - سيئون. الإقلاع: 01:45 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:15 صباحا. سيئون - سقطرى. الإقلاع 07:00 صباحا. الوصول: 08:15 صباحا. سقطرى - سيئون. الإقلاع: 09:00 صباحا. الوصول: 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع : 11:15 ظهرا. الوصول : 13:30 ظهرا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون. Advertisements الإقلاع :14:30 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 16:45 مساء. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة:سيئون-القاهرة. الإقلاع : 17:30 مساء. الوصول : 20:15 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن-القاهرة. الإقلاع : 16:30 مساء. الوصول : 19:00 مساء. رقم الرحلة: 640. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع : 08:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 641. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول : 16:00 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للقاهرة وجدة وعمان.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.