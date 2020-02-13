شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمّر في العالم يكشف "أبسط سر": لهذا عشت كثيرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بات الياباني تشيتيسو واتانابي، البالغ من العمر 112 عاما و344 يوما، أكبر معمّر رجل في العالم، وذلك بعدما حصل الأربعاء على شهادة استحقاق من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في دار الرعاية التي يقيم بها.

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