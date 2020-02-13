شكرا لقرائتكم خبر عن مصارع شهير وعشيقته عاريين في السرير ..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو خيانة المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور لزوجته مع امرأة ثانية. وبدا في المقطع عشيقة ماكغريغور شبه عارية بجانب سرير بينما ظهر ماكغريغور غارقا في النوم، وصدره عار. جديد اب برس : Advertisements وكان ماكغريغور عاد إلى حلبات القتال في الـ19 من يناير الماضي، وتغلب على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ«الكاوبوي»، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصارع شهير وعشيقته عاريين في السرير ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.