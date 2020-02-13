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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في خبر صادم ...الصين تعلن "رسميا" العثور على مستوعبات لمواد بيولوجية في فناء القنصلية الاميركية في مدينة اووهان..."بيان"

الصين تعلن العثور على مستوعبات لمواد بيولوجية في فناء القنصلية الاميركية في ووهان مدفونة على عمق متر ونصف المتر وتطلب رسمياً تفسيراً اميركياً لوجود هذه المستوعبات هناك وتطلب عبر وزارة خارجيتها اجتماعاً عاجلاً لمجلس الامن الدولي

وفقًا لويليام إبس ، يعتقد العديد من العلماء الروس أن أمريكا ابتكرت فيروس كوروان ووهان لتخريب الصين من أجل جني الكثير من المال عن طريق الخروج لاحقًا بالترياق أو اللقاح. تشير مصادر إعلامية روسية إلى أن المرض الجديد ، المعروف مؤقتًا باسم 2019-nCoV ، يمكن أن يكون سلاحًا حيويًا من صنع أمريكي يهدف إلى تخريب الصين. وقد كان للمزاعم وقتًا مهمًا على وسائل الإعلام الروسية السائدة وقد يكون جزءًا من جهود فلاديمير بوتين لتشويه المصالح الأمريكية في المنطقة.

جديد اب برس :

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ذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الشعبية أن الصينيين يعتقدون أن الفيروس التاجي تم إنشاؤه من قبل الأمريكيين ، مستشهداً كدليل على أن الفيروس “تم تشكيله وراثياً في المختبرات الأمريكية” ، والادعاء بأن “جميع المصابين هم آسيويون!” الأوروبيون “. ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي ، أقدم وكالة أنباء روسية مملوكة للدولة: “ربما كان انتشار الفيروس التاجي بمثابة عملية تخريبية ، كما يعتقد الخبير [نيكولين] تكهن تقرير RIA Novosti ، نقلاً عن نيكولين ، بأن الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين ربما “سلموا” الشحنة الخطرة من “المختبر الأمريكي” إلى ووهان. ليونيد سافين ، الذي ظهر كخبير في السياسة الخارجية في مؤسسة الثقافة الإستراتيجية الغامضة ، تكهن بأن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ربما ساعدت في تمويل إنشاء “أسلحة بيولوجية لفيروس كورونا”. لقد أبلغنا عن نظرية المؤامرة هذه لأنها استندت إلى براءة اختراع قدمتها معهد بيربرايت في إنجلترا. ومع ذلك ، في إنكار الادعاء ، تم نقل ماثيو فريمان ، باحث في فيروس كورونا في جامعة ماريلاند ، قائلاً إن “التسلسل تم في مركز السيطرة على الأمراض أثناء تفشي السارس وكانوا هم الذين قدموا البراءة”. براءة الاختراع ذات الصلة هي لشكل متحور من فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدية (IBV) ، الذي يصيب الدواجن ، ولكن ليس الناس. تم تقديم البراءة من قبل معهد بيربرايت ، وهو معهد أبحاث في المملكة المتحدة يهدف إلى منع ومكافحة “الأمراض الفيروسية للماشية”. وقال فلاديمير جيرينوفسكي ، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي وسياسي محنك قديم ، لإذاعة موسكو إن الأميركيين كانوا “بالتأكيد” وراء تفشي المرض. وأشار إلى أن الصيادلة يكسبون مليارات بينما جنى الجيش الأمريكي “فرصة لاختبار” تسليح الفيروس.

هل فيروس كورونا سلاح أمريكي حيوي؟

التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين معروفة. يُنظر إلى الصراع على أنه صراع قوى عظمى بين قوة عظمى قائمة ومنافستها المتزايدة. يتراوح نطاق النزاع بين الحرب التجارية والنزاعات حول بحر الصين الجنوبي والإنترنت 5G.

يعتقد البعض في روسيا أن هذه التوترات دفعت حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق أهدافها.

يزعم إيغور نيكولين ، العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية والكيميائية التابعة للأمم المتحدة ، أنه اتصل به زملاء صينيون يعتقدون أن فيروس كورونا من صنع الإنسان.

ينص نيكولين على ما يلي:

كل شيء يبدو مثل SABOTAGE. أولاً وقبل كل شيء ، هذه هي مدينة ووهان – إنها مركز البلاد ، مركز رئيسي للنقل ، بالإضافة إلى الآن العام الجديد الصيني – مئات الآلاف من الصينيين سوف يسافرون حول البلاد.

يمضي نيكولين في تقديم اقتراح أكثر مذهلة (وربما غير معقول) – بأن الشركات الأمريكية ربما تكون قد صنعت فيروس ووهان التاجي لكسب المال من علاج.

يصرح:

يمكن أن يكون مفيدًا للشركات الأمريكية التي تعمل على تطوير هذه الأنواع من الأمراض الجديدة فقط من أجل الربح. أو ربما بالنسبة للأمريكيين أنفسهم ، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها 400 مختبر بيولوجي عسكري في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط حول روسيا ، ولكن في جميع أنحاء روسيا ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الصين ، في ماليزيا ، في إندونيسيا ، في الفلبين – الجيش الأمريكي في كل مكان.

نيكولين ليس هو الروسي الوحيد البارز الذي يتفوه بهذه المزاعم المتطرفة. السياسيون يستغلون الفرصة أيضا لاقتحام أمريكا. صرح فلاديمير جيرينوفسكي ، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ، علنًا أن أمريكا ربما تسببت في تقويض الأزمة للقوة الاقتصادية الصينية مع جني الكثير من الأموال في هذه العملية.

و قال:

سيحصل الصيادلة على المليارات في عام 2020 ، وسوف ينسى الجميع بسرعة كل شيء. وكانت قد أبلغت روسيا عن أول حالتين من الإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة وقالت إن المصابين هم مواطنون صينيون تم عزلهم.

بنت جبيل| Bintjbeil

رابط المقال في الموقع قبل الترجمة :https://www.dimsumdaily.hk/russian-scientists-believe-america-created-the-wuhan-coronavirus-to-sabotage-china/