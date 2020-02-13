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صنعاء - ياسمين الخيامي - الماجستير بإمتياز للباحث لهيم عبدالودود الصوفي

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أستاذ مشارك دكتور/توفيق مجاهدسالم سليم/رئيساًومناقشاً داخليا /جامعةعدن

أستاذ مشارك دكتور/سندصالح السعدي عضواً ومشرفاًعلمياً/جامعة عدن

أستاذ مشارك دكتور/جميل أحمد عون عضواًومناقشاً خارجياً /جامعة صنعاء

وعبرت اللجنة في نهاية المناقشة عن تمييز الباحث في بحثه وأطروحاته في البحث المقدم والذي سيرفد المكتبة العلمية في النظريات السياسية.

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