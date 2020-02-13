شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي يقصم ظهر المجلس الانتقالي بقرار خطير ضد هاني بن بريك..شاهد ردة فعل هاني بن بريك على القرار السعودي ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي يقصم ظهر المجلس الانتقالي بقرار خطير ضد هاني بن بريك..شاهد ردة فعل هاني بن بريك على القرار السعودي ( صورة )

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