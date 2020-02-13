شكرا لمتابعة خبر عن بعد اقتحام الحوثي بسلاحه ومرافقيه لمجلس النواب في صنعاء..الرئيس هادي يعزي في وفاة الراعي ويعتبرها خسارة كبيرة لليمن "تفاصيل طارئة وردتنا قبل قليل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد اقتحام الحوثي بسلاحه ومرافقيه لمجلس النواب في صنعاء..الرئيس هادي يعزي في وفاة الراعي ويعتبرها خسارة كبيرة لليمن "تفاصيل طارئة وردتنا قبل قليل "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتحام الحوثي بسلاحه ومرافقيه لمجلس النواب في صنعاء..الرئيس هادي يعزي في وفاة الراعي ويعتبرها خسارة كبيرة لليمن "تفاصيل طارئة وردتنا قبل قليل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.