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صنعاء - ياسمين الخيامي - كاتب جريء لا يخاف الا الله يصعق الجميع ويقلب الممكلة راسا على عقب بعد توجيه اتهام صريح للملك بأنه فاسد ويحمي الفاسدين ( شاهد صورة صادمة )

موجة من الجدل في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اتهام كاتب اردني الملك بانه اساس الفساد ويحمي الفاسدين. فقد جدد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري هجومه على العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني واصفاً إياه بأنّه أساس الفساد في الأردن .وفق زعمه -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي يقصم ظهر المجلس الانتقالي بقرار خطير ضد هاني بن بريك..شاهد ردة فعل هاني بن بريك على القرار السعودي ( صورة ) كاتب جريء لا يخاف الا الله يصعق الجميع ويقلب الممكلة راسا على عقب بعد توجيه اتهام صريح للملك بأنه فاسد ويحمي الفاسدين ( شاهد صورة صادمة ) وردنا الان..مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات.. شاهد صور ورد للتو.. الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام هذا الشخصية الرفيعة وصلبة في مكان عام بعد أرتكابة هذه الجريمة .. شاهد من يكون شاهد.. لطفل يمني مغترب يثير ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي كحديث الساعات الماضية والقادمة وهو يطالب بشكلٍ عفوي بالعودةإلى وطنه.. فيديو صادم Advertisements شاهد.. الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد كيف استهتر بها وكيف كانت النهاية (فيديو) شاهد... كلب ضخم يهاجم أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة .. وحينما بدأت المعركة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو) شاهد.. صالون حلاقة للرجال والبنات في الرياض .. شاهد ما فعله الحلاق مع فتاة في قمة الجمال والأنوثة (فيديو) وقال في تغريداتٍ له بحسابه في “تويتر”: “ملك الأردن يعلم ان شعبه ساكت وخانع ولا يمكن يتحرك كما تقول له المخابرات. لذلك هو يعلم ان الجوع والفساد وتدهور الأردن لن يفقده أي رصيد عند الكثير من الناس”. وتابع: “في الأردن هناك نوعية من الناس مخزية ترى ان الملك اهم من الأردن موجودين في كل بيت”. وأضاف قائلاً: “لو كان الفساد مطرا لكان ملك الأردن غيمة في السماء. الفساد في الأردن منهج حكم”. واعتبر أن “رشوة النواب إحدى أهم طرق تدمير الشعب الأردني”.

وقال في تغريدةٍ أُخرى: “ليت الأردني يدرك ان مجلس النواب هو أداة لتمرير كل الخطط الخبيثة التي تستهدف الأردني البسيط”. وذكر: “من أهم ميزات النائب الأردني انه فاسد قبل دخول المجلس وبعده. مجلس النواب هو مجلس كبار حرامية ومتنفذين وفاسدين البلد ما عدا أقلية لا حول لها ولا قوة” . يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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