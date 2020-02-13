شكرا لبحثكم عن خبر ”الاحمر” يعلن استقالته رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن ‏اللواء الركن هاشم بن عبدالله الاحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 141، استقالته من قيادة اللواء و المنطقة بشكل رسمي.

وذكر الاحمر في استقالته التي رفعها إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أطلع عليها " المشهد اليمني " أنه سيظل جنديا يقاتل مليشيا الحوثي، ويأتمر بأوامر القائد الاعلى.

وأبدى الاحمر استعداده لاي مهام قادمة؛ وفقا للاستقالة.

وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن أن التحمر كان مستهدف شخصيا، وجرت هناك محاولات لاستدراجه لتصفيته.

وكان محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، كلف العميد علي محسن الهدي بالقيام بأعمال قائد المنطقة خلال الاسابيع الماضية.

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