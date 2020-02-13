شكرا لبحثكم عن خبر يمني يحصد ميدالية ذهبية من عملاق صناعة الاتصالات ”هواوي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصد مهندس يمني، اليوم الاربعاء، ميدالية ذهبية من عملاق صناعة الاتصالات في العالم.

وذكر المهندس محمد الغوبري، أنه حصل على الميدالية الذهبية من شركة هواوي عملاق صناعة الاتصالات، كأفضل مدير عمليات في أفريقيا للعام المالي 2019.

ونوه بأن الشركة ذكرت انها منحته الميدالية، كمدير ل 2500 مهندس وأكثر من 20 شركة تعمل لدى هواوي. ولفتت الشركة بأنه ساهم في تأسيس وتطوير عملياتها وشارك بشكل واسع في عمليات التحول الرقمي التي ساعدت في تحسين كفاءة المهندسين الميدانيين وحسنت من جودة شبكات الاتصالات.

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