شكرا لبحثكم عن خبر مصرع المئات من طلاب الكليات العسكرية الذي جندتهم المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن مصرع العشرات من طلاب الكليات العسكرية الذي جندتهم المليشيا الحوثية، في المعارك الدائرة على أكثر من جبهة مع قوات الجيش اليمني.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا قادت المئات من منتسبي الكليات العسكرية(الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الطيران والدفاع الجوي) الى محارق الموت في جبهات نهم وصرواح والجوف بعد أن منحتهم رتبا عسكرية.
وأشارت المصادر الى أن مشرفي المليشيا لايعرفون عنهم اي تفاصيل، كما أن أهالي الطلاب لايعرفون عنهم أي تفاصيل، وتعيش اسرهم في قلق متواصل.
وكانت المليشيا أعلنت عن فتح باب التجنيد في الكليات الثلاث خلال السنتين الماضيتين والسنة الحالية، للتغرير على الشباب، بعد رفض الاغلبية منهم القتال في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع المئات من طلاب الكليات العسكرية الذي جندتهم المليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.