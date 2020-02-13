شكرا لبحثكم عن خبر مصرع المئات من طلاب الكليات العسكرية الذي جندتهم المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن مصرع العشرات من طلاب الكليات العسكرية الذي جندتهم المليشيا الحوثية، في المعارك الدائرة على أكثر من جبهة مع قوات الجيش اليمني.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا قادت المئات من منتسبي الكليات العسكرية(الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الطيران والدفاع الجوي) الى محارق الموت في جبهات نهم وصرواح والجوف بعد أن منحتهم رتبا عسكرية.

وأشارت المصادر الى أن مشرفي المليشيا لايعرفون عنهم اي تفاصيل، كما أن أهالي الطلاب لايعرفون عنهم أي تفاصيل، وتعيش اسرهم في قلق متواصل.

وكانت المليشيا أعلنت عن فتح باب التجنيد في الكليات الثلاث خلال السنتين الماضيتين والسنة الحالية، للتغرير على الشباب، بعد رفض الاغلبية منهم القتال في صفوفها.