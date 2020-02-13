شكرا لبحثكم عن خبر إتجاه إجباري لكافة سكان صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجبرت مليشيا الحوثي، بصنعاء، كافة السكان الى السير في إتجاه إجباري.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مليشيا الحوثي، أربكت الحركة المرورية في العاصمة، وعملت على تغيير حركة المرور في كافة الشوراع الرئيسية بحجة منع الازدحام، الا أنه تسبب في قطع جولات رئيسية، وفتح جولات فرعية، ما نتج عنه اختناق مروري مضاعف.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا أغلقت بعض الجولات الرئيسية في منطقة هبرة، حيث تم إغلاق جولة مأرب بسبب وجود سوقاً للقات، بدلاً من نقل سوق القات من الشارع الرئيسي الى الشوارع الخلفية، كما تم إغلاق جولة النصر شمالي العاصمة، من بوابة مدينة سعوان، رغم أنها لم تكن تسبب ازدحاماً مرورياً.

ولفتت المصادر الى أن سبب الازدحام المروري في الشارع يعود الى إغلاق جزء منه لأعمال بناء في عمارة تتبع قيادي حوثي.

وذكرت المصادر بأن المليشيا أغلقت جولة الغرفة التجارية في الحصبة، والجولة القريبة منها أمام مستشفى الصحاب.

وبينت المصادر أن المليشيا أغلقت عدد من الجولات الرئيسية بخط المطار، واستحدثت فتحات فرعية تسببت في عشرات الحوادث المرورية.

ونوهت المصادر بإغلاق المليشيا لجولة القيادة، في شارع القيادة، المؤدي الى ميدان التحرير وسط العاصمة.

ويشكو سكان العاصمة بشكل متواصل من الازدحام المروري الذي تسببت به المليشيا.