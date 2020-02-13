شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التعليم العالي ترتكب مجزرة بانزالها 500 طالب أغلبهم غير متعثرين ولم يتجاوزا المدة القانونية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجزرة بعد إنزالها أكثر من 500 طالب وطالبة من الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج لم يتجاوزا المدة القانونية .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الاربعاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإنزال أكثر من 500 طالب وطالبة أغلبهم من الدارسين في جمهورية مصر العربية .

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وأضافت المصادر أن الوزارة والتي تكرر نفس هذا الأسلوب والمتمثل في إنزال أسماء الطلاب وخاصة الذين مايزال معهم فترة قانونية نصف عام أو أقل بالإضافة إلى عدم التمديد الروتيني والذي يسمح به قانون التعليم العالي .

وأكدت المصادر أن الوزارة تعرف جيدا أن الطلاب في الفترة الأخيرة والقادمين على التخرج أو المناقشة غير قادرين على المعاملة وهو ما يجعل الوزارة تستغل انشغالهم النهائي لانزالهم حتى يتسنى لها إحلال أسماء طلاب جديد مقربين منهم أو لديهم نسبة من تمرير أسمائهم .

الجدير ذكره أن الوزارة بذلك تتسبب في إحباط الطلاب في المرحلة النهائية وقد يتعثروا نتيجة لهذه القرارات الخاطئة .