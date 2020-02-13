شكرا لبحثكم عن خبر إشتباكات بين قيادات حوثية بأحد شوارع صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بإندلاع اشتباكات عنيفة، اليوم الأربعاء بين قياديين حوثيين بأحد الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الاشتباكات التي احتدمت بشارع خولان، أدت إلى قطع الشارع الذي يعد أحد أكبر الشوارع في المدينة الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأشارت المصادر الى إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين يتبعون قياديين حوثيين في خلاف للسيطرة على قطعة أرض تقع في الشارع الرئيسي، ما أدى إلى انقطاعه بشكل كلي أمام حركة مرور السيارات والمواطنين.

ولفتوا إلى أن التوتر مستمر منذ صباح اليوم في المنطقة، الأمر الذي يتسبب في معاناة سكان الحي القريب من موقع الاشتباكات في ظل انتشار مكثف للمسلحين.

وخلفت عمليات نهب الاراضي من قبل قيادات ومشرفي المليشيا في العاصمة صنعاء عشرات القتلى خلال الفترة الماضية، آخرها ما حصل من قتل لمواطنين من قبل مشرف حوثي في منطقة سعوان، بعد رفضهم تأجير أرضهم الخاصة.