شكرا لبحثكم عن خبر خلافات أسرية تدفع يمني لقتل شقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي بمحافظة شبوة، اليوم الاربعاء، بأن أخ أقدم على قتل شقيقه إثر خلافات أسرية بينهما.

وأوضح المصدر لـ " المشهد اليمني " أن مواطن اطلق ثلاث رصاصات على صدر شقيقه المجند في قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحا. وذكر المصدر بأن القاتل لاذ بالفرار نحو يشبم الصعيد.

وأفاد المصدر بأن قوات أمنية هرعت إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة وفتح تحقيق في القضية.

وارتفعت حوادث القتل في الآونة الاخيرة بكافة محافظات الجمهورية، نتيجة للانفلات الامني والاوضاع الصعبة التي خلفتها الحرب.