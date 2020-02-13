شكرا لبحثكم عن خبر الإرياني يطالب التحقيق في نهب الأموال من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني فريق الخبراء الأممين بالتحقيق في مصير المليارات المنهوبة من قبل المليشيات الحوثية.

جاء ذلك بعد إصدار الخبراء الأمميين تقرير مفصل كشفوا فيه حجم الفساد الذي تمارسه مليشيا الحوثي والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان.

وضمن ما كشفته التقارير هو نهب أكثر من 4 مليار دولار تم تحويلها من البنك المركزي إلى بنك اليمن والكويت بأسماء ليس لها صفة حكومية وشركات وهمية.

ويعتبر هذا الرقم من أكبر عملية الاختلاس وغسيل الأموال والفساد التي حدثت في اليمن.

إلى جانب ذلك تم اصدار تقرير آخر فضح الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها المليشيا بحق المختطفين خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف حولت مدن سكنية غير جاهزة إلى وكر للتعذيب الوحشي ضد من تعتقد أنهم ضد الجماعة أغلبهم مدنيين أهمها مدينة الصالح في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز.