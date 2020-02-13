شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة بريطانية: الحوثيون غيروا الزيدية.. وصنعاء باتت شبيهة بالمدن الشيعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية، إن العاصمة اليمنية صنعاء، تغيرت في ظل حكم مليشيا الحوثي و باتت شبيهة بشكل متزايد ببغداد أو أجزاء من بيروت التي يديرها حزب الله، مضيفتنا أنه يجري شحن المدارس وغرسها بالفكر المعادي للغرب.

ووأضافت المجلة، أن الحوثيون يقومون بتغير المذهب الزيدي ليصبح أكثر انسجاماً مع التيار الشيعي، "يزعم الحوثيون إنهم يقودون صحوة دينية زيدية، إلا أنهم يقومون بتغبير الطريقة التي تُمارس بها الزيدية، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع التيار الشيعي السائد.

وأشارت إلى أن الحوثيون فتحوا الحسينيات، وقاعات النحيب على (الحسين)، ونظموا مسيرات كبرى في عاشوراء وعيد الغدير، وهي أيام عطلات تميز فيها الشيعة في أماكن أخرى. وبخلاف ما كانت عليه في السابق، يزين الحوثيون العاصمة بأعلام خضراء وسوداء ويرشون طلاء أخضر على السيارات للاحتفال بعيد ميلاد النبي.

وخلصت المجلة البريطانية إلى القول: "في حين أن الحوثي من جهته يزعم إنه يقود مسيرة قرآنية، يؤكد أتباعه على أنه سيأخذ بعد ذلك أقدس مدن الإسلام -مكة والمدينة والقدس- من الكفار وأتباعهم".