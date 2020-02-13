شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعتقلون ”المختلون عقليا” ويستخدمونهم في السجون كأحد اساليب التعذيب النفسي للسجناء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحوثيين استخدموا المختلين عقليا لتعذيب المعتقلين في عدد من السجون التي تدريها الحركة .

وسردت المنظمة قصة احد الشباب المعتقلين في سجون الحوثي وتعرض للتعذيب الشديد ومن ضمن ذلك التعذيب استخدام المختلين عقليا في التعذيب النفسي كما وصف .

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وقال شوقي الخليدي يبلغ من العمر 25 عام أحد المعتقلين في سجن الصالح التابع للحوثين بتعز يحكي قصة اعتقاله لقريق منظمة سام "استقبلتني الأمنيات التابعة لسجن الصالح استقبال قوي "باللطم والركل واللكم" وأدخلوني السجن وجسمي كله محمر من آثار الضرب، اعتقلت في نقطة العيار منطقة البرح في 22 أغسطس 2016، وأنا أنوي الذهاب إلى العاصمة صنعاء لمواصلة تعليمي في مجال الهندسة في إحدى الجامعات، أخذوا مني لا بتوب وتلفون سيار ونقلوني منتصف الليل وقد غطوا على عينيّ وكلبشوا يدي إلى سجن محكمة مقبنة، ثم أنزلوني وقاموا بالتحقيق معي، يطلقون الرصاص إلى جواري، ويريدون اعترافات مني، فشعرت بالخوف والرعب وشاهدت الموت أمامي ولم أكن أتوقع إنهم سيفعلون بي مثل ذلك، أثناء ذلك سمعوا صوت طيران فأعادوني إلى غرفة السجن في المحكمة وغادروا من جنبي، وفي اليوم الثاني تم نقلي إلى سجن مدينة الصالح. بعد ان استقبلوني باللطم والزبط والدكم لمدة خمس دقائق في سجن الصالح استدعاني شخص اسمه درهم ويلقب بـ"أبو مجاهد" وناداني بالداعشي ثم قام بالتقاط صور لي وقال هذه الصور سنُذِل بها أسرتك، وبدأ بتعذيبي جسدياً إذ كان يمسك بشعر رأسي ويدقه على حديد في جدار السجن، ثم أدخلوني إحدى الأقسام حتى استدعوني للتحقيق بعد منتصف الليل، وبمجرد أن أجلسني المحقق خبطني على ظهري وفخذي، وقام بفتح أمان البندق ووضع فوهته على ظهري وقال لي اعترف، فقلت على ماذا، أنا طالب في صنعاء وسأحضر كل ما تريدونه من إثبات، فقال لي اعترف أنك داعشي، واستمروا بالتحقيق حتى الساعة الثالثة صباحاً، قاموا بتعليقي من قدمي إلى الجدار ورأسي متدلي إلى الاسفل وضربوني بمؤخرة البندقية على ظهري، وكان يوجد على جدار الغرفة آثار دم فقالوا لي إما أن تعترف أو سنقتلك مثلما قتلنا أصحابك كان منظر تلك الدماء وتهديدهم لي تعذيب نفسي، وعند الثالثة صباحاً سمعوا صوت طيران فقطع ذلك الصوت التحقيق معي وأعادوني إلى السجن ونمت بعد ذلك الإرهاق والتعب، فاستيقظت عند طلوع الشمس وإذا بجواري سجناء كلهم مختلين عقلياً وبغير ملابس، حاولت أن أستوعب الأمر ولم أستطع ومثل لي ذلك المشهد رعباً شديداً.

كان المختلون عقلياً المحتجزون في "الصالح" واحدا من أساليب #التعذيب النفسي التي استخدمها #الحوثيون في السجن ضد المعتقلين الآخرين، وفي اليوم الثاني من احتجازي نقلوني إلى إحدى الأقسام هو عبارة عن صالة واسعة مكثت فيها شهرا كاملا، كانوا يطلقون على تلك الصالة بالسجن العام، وفيها سجناء متنوعون، وبعد شهر نقلوني إلى سجن أسموه بسجن "الدواعش" وكان أغلب السجناء فيه ناس مثقفين وحملة شهادات جامعية متنوعة بين الطب والتربية والهندسة، كان #الحوثيون الحوثيون يقولون لنا قبل نقلنا إلى هذا القسم أننا سنلتقى بسجناء سعوديين وإماراتيين، لكن ما شاهدته هو عكس ذلك، فانبسطت للسجناء في هذا القسم وكنا نتبادل الحديث ونضحك ونمارس طقوس نحاول أن نبتهج بها فاغتاظ #الحوثيون من ذلك، فأحضروا سجناء مختلين عقلياً لديهم طاقة عالية من النشاط ولا ينامون مثلنا ويظلوا يتخاصمون ويصرخون مع بعضهم، إضافة إلى سجناء فيهم حالات نفسية وأمراض عصبية، كنا نشاهدهم وهم يُقطّعون ثيابهم، ويقومون بسحبنا من اقدامنا ونحن نيام. طالبنا ادارة السجن بإخراج "المجانين" من بيننا، لكنهم رفضوا، قررنا الاضراب عن الطعام لمدة خمسة ايام فقاموا بإخراج مجنون واحد فقط وتركوا البقية جوارنا، فكان المختلين عقلياً متسخين وتسكن الحشرات الضارة أجسادهم). تم نقلي بعد ذلك إلى سجن كلية المجتمع في #ذمار، وفيه بدأت الضغوطات عليه وعلى أسرته لإحراج القوات الحكومية حتى تقوم بمبادلته بأسير حرب من الحوثيين، وهو ما حدث، مكثت في سجون الحوثي ستة أشهر شاهدت مالم أتخيله ووجدت مالم أكن اتوقعه كنت أتمنى الضحك والابتسامة، لكن للأسف حرمونا من ذلك، ومنعوا علينا كل وسائل الترفيه داخل السجن سواء سمر أو تجمع أو حلقة دراسية أو قرآنية .