شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات.. شاهد صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات.. شاهد صور

ذكر مغرّد قطري شهير معروف بتسريباته التي ثبت صحتها كثيراً، أنّ أنباءً غير مؤكدة تتردد في الإمارات بقوة عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضح المغرد “بوغانم” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا ما يتم تداوله بقوه الآن في الامارات..!!”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان..مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات.. شاهد صور

ورد للتو.. الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام هذا الشخصية الرفيعة وصلبة في مكان عام بعد أرتكابة هذه الجريمة .. شاهد من يكون

شاهد.. لطفل يمني مغترب يثير ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي كحديث الساعات الماضية والقادمة وهو يطالب بشكلٍ عفوي بالعودةإلى وطنه.. فيديو صادم

Advertisements

شاهد.. الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد كيف استهتر بها وكيف كانت النهاية (فيديو)

شاهد... كلب ضخم يهاجم أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة .. وحينما بدأت المعركة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

شاهد.. صالون حلاقة للرجال والبنات في الرياض .. شاهد ما فعله الحلاق مع فتاة في قمة الجمال والأنوثة (فيديو)

وأضاف أنه تم تسريب هذا الخبر وذلك للتهيئة حتى يتمّ الإعلان الرسمي .

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي يبدو واضحاً فيها حدوث تدهور كبير على حالته الصحية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.