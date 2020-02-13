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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. طفل يمني مغترب يثير ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي ويبكي اليمنيين في الداخل والخارج وهو يتوسل ان يحققوا له هذا الطلب (فيديو صادم )

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