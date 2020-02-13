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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو... ضجة في السعودية بسبب مقاطع صادمة للفنانة فيفي عبده في شوارع الرياض

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقاطع فيديو صادمة للراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، والمتواجدة حاليا في الرياض.

وواصلت الراقصة المصرية فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها الى السعودية وذلك عبر حسابها على انستغرام، وتسببت هذه المقاطع في غضب واسع بين السعوديين حتى وصف أحدهم الأمر بأن الرياض تحولت إلى “شارع الهرم” الشهير في مصر.

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ونشرت فيفي مقاطع فيديو جديدة اظهرت تجمهر عدد كبير من معجبيها بينما كانت فيفي عبده تردد: “بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب نعمة احفظها من الزوال”.

كما أظهر المقطع أغاني ورقص وسط تواجد السعوديين والسعوديات اللذين تجمهروا حول فيفي عبده



وكانت الاعلامية بوسي شلبي، والتي ترافق فيفي عبده في زيارتها الى السعودية نشرت مقطع فيديو أظهر لجوء الاخيرة الى البخور لحمايتها من الحسد.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تمر فوق البخور 7 مرات متتالية وتقول “محسود ومأرور عليا”، ثم بدأت في المرور قائلة “الأولة بسم الله”، حتى وصلت لرقم 7 قائلة “والسابعة محمد بن عبد الله.. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي”.

بينما ظهرت الراقصة المصرية في جلسة خاصة بينما كانت تردد خلف احداهن بلهجة خليجية: “حره وحميصة موتوا قهر”.

وفي سياق متصل، نفت الفنانة فيفي عبده، ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديمها دورة رقص شرقي معاصر للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية، في فبراير المقبل.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، موضحة أنه لم يتواصل معها أحد المسؤولين حتى الآن لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.

وأثار تواجد فيفي عبده بالرياض ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن ناشطون وسم #فيفي_عبده_في_الرياض حوى العديد من التعليقات الغاضبة والساخرة.