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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد كيف استهتر بها وكيف كانت النهاية (فيديو)

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، مقطع فيديو لمروض أفاعٍ يدعي أنه يعالج السحر بالأفاعي وكان يرعى كوبرا في الكوخ الذي كان يسكن فيه ويأتي إليه الناس.

خرج المروض ذات يوم من كوخه إلى أحد الساحات القريبة من الغابات في إندونيسيا، وقام باللهو مع كوبرا طولها حوالي 5 أمتار وتزن تقريبًا 20 كيلو جرامًا.

واستهان ذلك المروض بقدرات الكوبرا فقامت بالالتفاف حول ذراعة ولدغته بقوة، فقام بالإمساك برأس الثعبان وقطعها فيما بعد ومحاولة استخراج السم من جسده.

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