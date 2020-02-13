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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد... كلب ضخم يهاجم أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة .. وحينما بدأت المعركة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يتجول مع كلبه من نوع دوبيرمان الضخم، حيث تفاجأ الشاب بثعبان وسط الطريق. وطلب الشاب المساعدة من كلبه، فلبى النداء وركض نحو مصدر الخطر بسرعة، وأمسك بالأفعى وألقى بها بالهواء لعشرات الأمتار، الأمر الذي أدى إلى فتح الطريق أمام صاحبه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد يتداول بقوة الآن في الإمارات.. شاهد صور ورد للتو.. الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام هذا الشخصية الرفيعة وصلبة في مكان عام بعد أرتكابة هذه الجريمة .. شاهد من يكون Advertisements شاهد.. لطفل يمني مغترب يثير ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي كحديث الساعات الماضية والقادمة وهو يطالب بشكلٍ عفوي بالعودةإلى وطنه.. فيديو صادم شاهد.. الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد كيف استهتر بها وكيف كانت النهاية (فيديو) شاهد... كلب ضخم يهاجم أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة .. وحينما بدأت المعركة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو) شاهد.. صالون حلاقة للرجال والبنات في الرياض .. شاهد ما فعله الحلاق مع فتاة في قمة الجمال والأنوثة (فيديو) وحصد الفيديو الذي انتشر عبر موقع "تويتر" اهتمام أكثر من 150 ألف مستخدم، حيث اعتبر بعض المتابعين أن الفيديو ليس صحيحا وإنما مسرحية بطلها الشاب وكلبه، وأن الأفعى غير حقيقية، بينما أشاد بعضهم الآخر بشجاعة الكلب ووفائه لصاحبه.

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