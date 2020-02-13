شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع اعداد المتسولين في صنعاء بشكل غير مسبوق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ازداد عدد المتسولين في السنوات الأخيرة داخل أمانة العاصمة بشكل مخيف إلى درجة يصعب التفريق بينهم وبين المارة في الشوارع.

يلاحظ ذلك بشكل طبيعي بمجرد أن تتحرك بسيارتك أو على متن أحد وسائل النقل حيث تعج الجولات بالمئات معظمهم من النساء والأطفال.

ناهيك عن التجمعات التي تحدث أمام بوابات الجوامع والمساجد والأسواق التجارية المولات والسوبر ماركات وصالات الافراح والإخوان والمقابر.

وتشير الاحصائيات إلى أن أعداد المتسولين ارتفع خلال الأربع سنوات الأخيرة عشرات المرات عما كان عليه منذ قبل.

وتعتبر محافظة صنعاء وأمانة العاصمة الأولى من حيث النسبة ثم تأتي بعدها بقية المحافظات.

Advertisements

كما تشير التقارير إلى أن معدلات الفقر تزداد كل يوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي واستمرار الصراع المسلح بين الأطراف المحلية، وغياب فرص العمل وانقطاع الرواتب وهو ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر.

أضف إلى ذلك العبث الذي يطال المساعدات الإنسانية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتحكم بتوزيعهن ونهب جزء كبير منه لصالح دعم المعارك التي تخوضها.

الجدير بالإشارة هو ازدهار سوق العقارات وشراء السيارات بالمقابل والسيطرة التامة على موارد البلد من قبل عصابة إرهابية.