شكرا لبحثكم عن خبر ”فائقة السيد” تصدم الجميع بهذه الخطوة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مقربة من المناضلة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والاسم الأكثر حضورا شعبيا وتنظيميا بحزب المؤتمر الشعبي العام: بأنها ستجمّد نشاطها السياسي والحزبي وستعتكف بعيدا عن أي ضوضاء بما في ذلك عن وسائل الإعلام.

وأشارت المصادر المقربة من السيد والتي سرّبت المعلومة وفضلت عدم ذكرها بأنها تدرك خطورة هذا القرار الذي يبعث على الألم لدى محبي هذه القيادية.



وعن اهم الأسباب التي دفعت بها لهذا الإجراء ، أكدت المصادر بأنها صارت عاجزة عن حل مشاكل الناس وتقديم أبسط أشكال الدعم والمساعدة لعدد من المؤتمريين وغيرهم لتخطي الصعاب والتحديات التي يواجهونها.

كما لفت إلى أن هناك الكثير من الناس والقيادات الذين يلجؤن لها وتجد نفسها غير قادرة على عمل شيىء.

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التسريبات أكدت أن هناك أشياء أخرى وحساسة جدا دفعتها للتفكير مليا في اتخاذ هذه الخطوة ويصعب ذكرها على الأقل في هذا الوقت وربما سيتم الافصاح عنها ووضعها أمام الجمهور في الوقت المناسب.

التسريبات أوضحت بأنه سيصدر بيان عن السيد تضع الجميع من خلالها في الصورة.

يذكر بأن السيد من المحسوبين بقوة على الزعيم علي عبدالله صالح وعارف الزوكا وأسرة صالح.