شكرا لبحثكم عن خبر مقتل عدد من مليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز ...الاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقى عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قيادي بارز وأصيب آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة في الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي المدعو" أبو عزيز الهاشمي" لقي مصرعه فيما أصيب وقتل آخرون ، بنيران القوات المشتركة لحظة استهدافهم الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر، أن المليشيات التابعة لإيران كثفت الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم حيث شمل قصفها كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.