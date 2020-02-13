شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يوجه تحذير للمواطنين من هطول أمطار شديدة في هذه المناطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في صنعاء، من هطول أمطار شديدة على مناطق جنوب غرب محافظة تعز.

وقال المركز في نشرته الجوية الثلاثاء، أن أمطار متفاوتة الشدة من المتوقع ان تهطل خلال ليل الأربعاء والصباح الباكر ليوم الخميس، على المناطق الواقعة جنوب وجنوب غرب محافظة تعز وتمتد الى السواحل الغربية والجنوبية وصولا الى محافظة عدن وباب المندب والمخا.

ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق الى اتخذ الحيطة والحذر من هطول الامطار، وعدم التواجد في بطون الأودية وعلى ممرات السيول.