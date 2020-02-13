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الأرصاد يوجه تحذير للمواطنين من هطول أمطار شديدة في هذه المناطق

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في   صنعاء، من هطول أمطار شديدة على مناطق جنوب غرب محافظة تعز.

وقال المركز في نشرته الجوية الثلاثاء، أن أمطار متفاوتة الشدة من المتوقع ان تهطل خلال ليل الأربعاء والصباح الباكر ليوم الخميس، على المناطق الواقعة جنوب وجنوب غرب محافظة تعز وتمتد الى السواحل الغربية والجنوبية وصولا الى محافظة عدن وباب المندب والمخا.

ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق الى اتخذ الحيطة والحذر من هطول الامطار، وعدم التواجد في بطون الأودية وعلى ممرات السيول.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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