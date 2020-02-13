شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة تكشف تعمد الحوثيين تعطيل خدمة الأنترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت وثيقة صادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية، عن تدابير تتدخذها المليشيات لقطع شبكة الإنترنت عن السكان بشكلٍ كلي.

وأظهرت الوثيقة المتداولة، توجيهات صادرة عن ادارة شرطة محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وُجهت الى مدراء أقسام شرطة المليشيا وعملائها، والعناصر الأمنية الخاصة بها قضت بمصادرة كل الاجهزة التي تبث شبكة الإنترنت.

وكانت المليشيات الانقلابية صادرت خلال الأشهر الماضية أجهزة بث شبكة الإنترنت لنفس الأسباب، الأمر الذي أدى إلى عزل ملايين اليمنيين عن العالم بسبب عدم قدرتهم الوصول إلى الشبكة العنكبوتية.

وتشهد المحافظات اليمنية توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت، منذ الخميس الماضي، ما تسبب في توقف كافة المعاملات الرسمية والتجارية والتواصلات الشخصية بين الأفراد، وخسائر تقدر بالملايين.