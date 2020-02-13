الحديدة: 86 قتيلاً ومصاباً من المدنيين بقذائف ميلشيات الحوثي خلال يناير المنصرم

كشف مصدر عسكري عن مقتل وإصابة 86 من المدنيين بقصف عشوائي لميلشيات الحوثي على مديريتين بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).



وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن وضاح الدبيش، إن عدد القتلى من المدنيين بقذائف حوثية خلال يناير المنصرم، بلغ 24 قتيلا، غالبيتهم من مدينتي حيس، والتحيتا (جنوبي الحديدة)، فيما أصيب 62 آخرون بإصابات مختلفة".



وأضاف -في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"- "تم الوصول إلى هذه الإحصائيات من خلال إعمال الرصد والتسجيل التي تقوم بها فرق تابعة لقواتنا في عدد من المستشفيات الموزعة في عدد من مدن الساحل الغربي".



وأوضح أن "كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من البعثة الأممية دون أن تحرك ساكنا".



وفي 23 أكتوبر 2019، اختتمت الأمم المتحدة نشر 5 نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.

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