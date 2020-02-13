هام وفي غاية الخطورة : إتجاه إجباري لجميع سكان العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - الجن : يصبون عشرات الحوثيين بالجنون والرعب في مسقط راس الرئيس الراحل صالح ورد الان : اجتماع أميركي سعودي في واشنطن .. واتفاق جديد بشأن اليمن عاجل : يمن نت تزف بشرى سارة لليمنيين بشأن موعد عودة الانترنت مقاتلات التحالف تدك أوكار الحوثيين في صنعاء والجوف ومأرب

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