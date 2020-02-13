لم يفعلها على صالح ولا الشيخ الاحمر لكن ..محمد علي الحوثي فعلها واقتحم هو ومرافقية المدججين بالاسلحة قبة البرلمان !!"تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - تحت قبة البرلمان ولأول مرة يقتحم مسلحون باسلحتهم وعتادهم العسكري قاعة عقد الجلسات , واثناء انعقاد جلسة , نعم لم يفعلها على صالح ولا الشيخ حسين الاحمر ولا اي نظام سابق ولن يفعلها اي نظام سيأتي ,ولكن مليشيا الحوثي والبرابرة القادمين من الجبال والمنحدرين من بيئة الكهوف فعلوها اليوم في صنعاء . وبحسب ما وصفة احد البرلمانيين الذي كان متواجد في قاعة البرلمان "تفاجأنا ب عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي يقتحم علينا القاعة وهو مدجج بسلاحة الشخصي وخلفة عشرات المرافقين المدججين بالاسلحة والجعب والقنابل ". وصعد الى منصة الرئاسة وهمس في اذن الراعي بكلمات غير مسموعة , وبعدها اضطر الراعي الى رفع الجلسة والاجتماع مع محمد علي الحوثي في قاعة مغلقة مجاورة . واضاف ان جميع الاعضاء استاؤا من هذا التصرف الحوثي الذي يرتقي الى وصفة بالبلطجي وزعيم عصابة تحت حكم مليشيات رعاع . ويذكر ان دولة رئيس الوزراء ايام حكومة باجمال قبل 16سنة صدرت توجيهات بمنع دخول اعضاء المجلس والوزراء وحتى رئيس الجمهورية بمرافقيهم واسلحتهم باحة البرلمان .

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