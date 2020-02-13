وردنا الآن : الجيش الوطني وبتغطية جوية من طيران التحالف يحقق انتصارات كبيرة ويسيطر على مواقع استراتيجية في نهم والجوف !!"تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي الاربعاء سلسلة من الغارات الجوية على صنعاء والضالع وابين والجوف ومأرب . وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف نفذ عشرات الغارات على مواقع لمليشيا الحوثي في نهم شرق صنعاء وغيل الجوف ومجزر في مأرب . كما كشفت مصادر عسكرية في الضالع ان مقاتلات التحالف اوقفت زحف الحوثيين في جبهات الفاخر والتي كانت تهدف للسيطرة على معسكر الجب الاستراتيجي . ومن ابين قالت مصادر ان طيران التحالف نفذ عدة غارات في جبهة ثرة ومكيراس . وذكرت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني حقق عدة انتصارات وسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة نهم وجبل هيلان وفي الجوف وباسناد وتغطية جوية من طيران التحالف العربي .

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