شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الامارات تصعد لتفجير الوضع عسكريا في اهم محافظة يمنية ..والسعودية وبالتنسيق مع قوات الشرعية ترد بحزم وتملأ الشوارع بالمدرعات والعربات العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في سقطرى ان دولة الامارات الاسبوع الماضي دعمت المتمرديين من مليشيات تابعة لها والمجلس الانتقالي باسلحة وعتاد عسكري , واكدوا وصول أقرأ أيضا : وردنا الآن : الجيش الوطني وبتغطية جوية من طيران التحالف يحقق انتصارات كبيرة ويسيطر على مواقع استراتيجية في نهم والجوف !!"تفاصيل " سفينة اماراتية الى شواطئ الارخبيل تحمل عتاد عسكري متنوع . وفي نفس السياق فقد اعلن محافظ سقطرى مهلة زمنية للمتمردين وحذرهم من مغبة جر المحافظة الى مستنقع من دماء . كما كشفت مصادر مطلعة ورفيعة ان السعودية سبق وان طلبت من الامارات عدم هبوط طيرانها المدني او العسكري في مطار سقطرى . وفي خطوة عملية ورادعة ضد التصعيد الذي تقوده مليشيات مدعومة من الامارات والمجلس الانتقالي فقد عمدت الشرعية على تنفيذ برنامج عسكري تدريبي لمنع اي تدخلات خارجية بشؤون سقطرى . وفي هذا الصدد كشفت مصادر ان قوات الشرعية الموالية ل هادي , بدأت تجوب شوارع ارخبيل سقطرى , فوق عربات عسكرية ومدرعات حاملة صور ل هادي , كدلالة ورسالة واضحة على تواجد الشرعية بقيادة هادي وتأكيد على وجود تواصل بينه وبين كافة الوحدات القتالية والامنية في مختلف الجبهات والمناطق المحررة .

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