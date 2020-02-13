شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تعلن عن حملها من طفل عمره 10 أعوام..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طفلة تعلن عن حملها من طفل عمره 10 أعوام..."شاهد"

كشفت طفلة روسية عمرها 13 عاماً، عن حملها بعد إقامة علاقة مع صديقها 10 أعوام، مؤكدة أنهم وقعا في حب بعضهما البعض من النظرة الأولى.

وقال الطبيب الذي فحص «فانيا» الصبي الروسي إنه غير ناضج جنسيًا بحيث لا يستطيع إنتاج الحيوانات المنوية ولذلك هناك تشكيك في راوية «داريا» الفتاة الروسية، ومع ذلك، أصرت الفتاة على عدم وجود شريك آخر لها وأن الصبي هو الوالد.

في حين قالت الفتاة وهي حامل في شهرها الثاني، خلال حوارها التليفزيوني: «فانيا كان كصديق وبعد ذلك بدأنا في المواعدة، قمنا بقضاء الكثير من الوقت معًا، نحن نحب المشي في الشوارع ممسكين الأيدي وقمنا بتقبيل بعضنا البعض».

جديد اب برس :

Advertisements

وأضافت: «فكرة ممارسة الجنس كانت فكرة فانيا، لكنني لم أمانع من ممارسة الأمر، أغلق الباب تاركاً المفتاح في القفل، لذلك لم تستطع والدته فتح الباب، لقد كان الأمر مخيفًا بعض الشيء، فقد كنا نختبئ تحت البطانية».

وتابعت حديثها: «لم أكن أعتقد أنه في سن العاشرة يمكنه أن يفعل مثل هذه الأشياء، اعتقدت أنه لن يحدث شيء»، وتتابع: «بعد وقت قصير مما حدث بيننا، شعرت بالمرض وبدأت أعاني من الغثيان والقيء المستمر».