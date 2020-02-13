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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. رد فعل طريف لشخص شاهد بوستر إعلاني في الشارع

أظهر مقطع فيديو شخص يقبل بوستر إعلاني لأحد الاستوديوهات أثناء مروره في الشارع، مما أثار جدلا واسعا بمواقع السوشيال ميديا. وبدا في المقطع الرجل يمر أمام استوديو لتصوير العرائس ثم التفت يمينا ويسارا واستكمل طريقه ثم عاد لتقبيل صور العرائس اللاتي ظهرن في البوستر الإعلاني. جديد اب برس : Advertisements ولاقي المقطع تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الطريفة على الفيديو.

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