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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : صدور قرار جمهوري باقالة الاحمر من منصبة ..."نص القرار "

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين العميد حسين العكمي قائدا للواء 141 مشاة خلفا للواء هاشم الأحمر . وفي رسالة له حصل راي اليمن على نسخة منه ، عبر الأحمر عن مباركته للعكمي وتنفيذ قرار الرئيس هادي. جديد اب برس : Advertisements ويقود الأحمر المنطقة العسكرية السادسة إضافة الى اللواء 141 التابع للمنطقة منذ العام 2018 .

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