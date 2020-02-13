شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية .. حملة اعتقالات وتوقيف جديدة تطال 386 مسؤول سعودي بعد ارتكابهم هذا العمل الصادم والمروع ووكالة الانباء الرسمية تنشر الان بيان هام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت 368 شخصًا في قضايا فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أنهم اختلسوا وبددوا نحو 170 مليون ريال (نحو 45 مليون دولار).

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، فإن ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري“.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• شاهد ماذا فعلت اللبؤة عندما جائت لتفترس صغير الجاموس .. سبحان الله .."فيديو"

• عاجـــل : مذيعة الMBC السابقة ، الجميلة "علا الفارس" تكشف عن هوية زوجها الجديد .. ووالدتها تفجر مفاجأة مدوية عن عشاقها الكثير

• وداعاً لأخطر الأمراض القاتلة .. هذة الوصفة اللذيذة التي يسترخصها الجميع تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتؤخر الشيخوخة ..شاهد

Advertisements

• هذة الفاكهة اللذيذة التي يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والجلطات الدماغية والسكتة القلبية ..شاهد

• أسد مفترس يخطف طفلًا من يد والده بلمح البصر .. وعندما أوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي أذهلت الجميع ..شاهد

• وداعاً للشعر الابيض والشيخوخة المبكرة .. هذة الطريقة البسيطة تنهي مشكلتك للابد وتعيد لك الشباب حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. شاهد

---------------------------------

ونقلت ”واس“ عن الهيئة قولها، في بيان، إنها ”قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (1294) شخصًا“.

وأكدت الهيئة أنه ”جرى إيقاف (386) شخصًا – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري“.

وأوضحت أن ”إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (170) مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة“.