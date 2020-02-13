شكرا لمتابعة خبر عن يحدث الان .. الرئيس هادي يتقدم العتاد العسكري والأطقم المنتشرة والكثيرة في شوارع أحد أهم المناطق إقتصادياً في اليمن .. بعد يوم من طلب السعودية بعدم تواجد قوات إماراتية فيها .. صور حصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الان .. الرئيس هادي يتقدم العتاد العسكري والأطقم المنتشرة والكثيرة في شوارع أحد أهم المناطق إقتصادياً في اليمن .. بعد يوم من طلب السعودية بعدم تواجد قوات إماراتية فيها .. صور حصرية

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كانت هذه تفاصيل خبر يحدث الان .. الرئيس هادي يتقدم العتاد العسكري والأطقم المنتشرة والكثيرة في شوارع أحد أهم المناطق إقتصادياً في اليمن .. بعد يوم من طلب السعودية بعدم تواجد قوات إماراتية فيها .. صور حصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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