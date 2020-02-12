أمين محلي عدن يناقش تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ، مع وكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات عدنان عبدالجبار ، آليات التنسيق بين السلطة المحلية والوزارة بشأن تحسين الأداء الإداري والمالي في المحافظة .

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وأستعرض الإجتماع ، توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ، لقيادات وزارتي المالية والخدمة. المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، في إصلاح وتطوير قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة جديدة ، والعمل على إمتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات ، لما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانة الدولة .

وتطرق الإجتماع ، جهود وزارة الخدمة المدنية في البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد ، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وكبار السن وفق قواعد الإستحقاق القانوني والإستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحة والتعليم ، وأوائل الخريجين من الجامعات خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى أن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2020م التي تهدف إلى إمتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م .

وخلال الإجتماع ، أشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ، بجهود ودور قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتامينات في تطوير الواقع الإداري والخدمي في أجهزة ومصالح المحافظة والسلطة المحلية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلد ، مؤكداً حرص قيادة المحافظة مكاتبها التنفيذية ومجالسها المحلية على تكثيف الجهود في تحسين الأداء وتقديم متطلبات المواطنين الخدمية والإنمائية .