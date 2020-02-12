شكرا لبحثكم عن خبر الصين تزف خبرا سارا بشأن فيروس كورنا.. وتعلن موعد نهايته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الصين، الأربعاء، أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير، مما يعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل المقبل.

حالات الإصابة الجديدة تنخفض وقال تشونغ نان شان، أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

وقال تشونغ، خبير الأوبئة، لـ”رويترز” الثلاثاء: “آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث بحلول أبريل مثلا”.

وذكر مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير.

Advertisements

الوقاية من الفيروس وعدلت الصين في الأسبوع الماضي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث قالت إن تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية.

لكن لم يتضح إن كانت بيانات الحكومة السابقة قد شملت حالات لم تظهر عليها أعراض الإصابة. وزاد عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصا حتى نهاية أمس الثلاثاء.

الصحة العالمية تحذر وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة في الصين قالوا إن الوضع تحت السيطرة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء يشكل تهديدا عالميا ربما أسوأ من الإرهاب.

وردا على سؤال بشأن تكهن تشونغ قال برندن ميرفي كبير مسؤولي الصحة في أستراليا: “أعتقد أن من السابق لأوانه جدا قول ذلك”. وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء: “أعتقد أنه يتعين أن نتابع البيانات عن كثب في الأسابيع المقبلة قبل إطلاق أي تكهنات”. وأشاد “بالجهود الجبارة” التي تبذلها الصين لاحتواء الفيروس.