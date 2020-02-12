أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 12 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

البحسني يلتقي رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بالوادي والصحراء ويطلع على خططهم للعام 2020https://www.elyamnelaraby.com/458957/ مراسل "الخليج 365": مليشيات الاصلاح تقتحم مدرسة عزان للبنين بشبوةhttps://www.elyamnelaraby.com/458958/ صقور التحالف تستهدف مواقعا تابعة للحوثيين جنوبي منطقة العود في الضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/458959/ قيادي في الإنتقالي : نفذنا ما ألتزمنا به في إتفاق الرياضhttps://www.elyamnelaraby.com/458960/ الحامد يلتقي مدير أمن مؤسسة بارهيان للحراسات الأمنية ونائبهhttps://www.elyamnelaraby.com/458962/ Advertisements انعقاد الاجتماع الدوري الخامس للمكاتب الخدمية المعنية بتسهيل اعمال "UNOPS"https://www.elyamnelaraby.com/458968/ الإخوان يعاقبون معارضيم بالخطف والقضايا الكيديةhttps://www.elyamnelaraby.com/458969/ مراقبون: إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم مشابه لإدارة الإخوانhttps://www.elyamnelaraby.com/458971/ أمين محلي عدن يناقش تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي بالمحافظةhttps://www.elyamnelaraby.com/458972/ الإرياني يحمل مرتزقة إيران مسؤولية قرار المنظمات وقف وخفض عملياتها في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/458974/

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