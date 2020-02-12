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عدن - ياسمين التهامي - بعد ان تعرضت لمحاولة اغتصاب وطعن ...شاهدالفتاة السعودية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة "السائق الباكستاني"..."شاهد"

كشفت الفتاة السعودية التي تعرّضت لمحاولة اغتصاب واعتداء بالطعن من قبل سائق باكستاني يعمل لدى والدها منذ أكثر من عامين، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وأكدت الفتاة أنها تفاجأت خلال تواجدها في المركبة مع السائق وهو من الجنسية الباكستانية وبالعقد الثالث من العمر بتغيير المسار المُعتاد للوصول إلى منزل أسرتها بحي الشرائع في مكة المكرمة.

جديد اب برس :

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وأوضحت أن السائق الذي كان متعاطياً للمُسكر حاول الاعتداء عليها واغتصابها وسط محاولات منها للدفاع عن نفسها، ليُقدم على طعنها مرتين بالرأس واليد.

وأشارت “الفتاة” إلى أنه سارع إلى أقرب مستوصف خاص بحي الشرائع وقذفها أمام أبوابه بعدما لاحظ النزيف، ومن ثم ترك مركبة والدها أمام منزل الأسرة وعليها آثار دماء وفر هاربا.