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سيدة ماكرة تسبب في خسائر فادحة لآلاف الفنادق

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عدن - ياسمين التهامي - سيدة ماكرة تسبب في خسائر فادحة لآلاف الفنادق

لجأت سيدة في اليابان لحيلة ماكرة من أجل الحصول على مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، وذلك بخداع آلاف من الفنادق وعمل حجوزات وهمية.

وقامت السيدة البالغة من العمر 51 عاما بالتعاون مع نجلها البالغ من العمر 36 عاما بعمل آلاف من الحجوزات الوهمية في الفنادق المنتشرة بأنحاء اليابان على مدار عام عبر خدمة الحجز عبر الإنترنت.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأوضحت الشرطة اليابانية أن تلك الحجوزات مكنت المرأة ونجلها من الحصول على مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، في حين خسرت الفنادق ما يقرب من 115 مليون ين.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على السيدة ونجلها تمهيدًا لتقديهما للمحاكمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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