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عدن - ياسمين التهامي - «عسكري» يحتال على الفتيات للحصول على صور عارية

في جريمة أخلاقية مشينة ، أقدم شاب عسكري يعمل بسلاح البحرية الأمريكية على خداع ثلاث فتيات للحصول على صورهن العارية وإبتزازهن . وفي التفاصيل ، فقد قام الشاب بمراسلة الفتيات عبر “واتسآب ” مدعياً أنه أخصائية تغية تعمل لصالح مجموعة التطوير المسؤولة عن القوات البحرية ، للحصول على صور عارية ، وغيرها من الشخصيات ، لينجح في الحصول على صور ثلاث فتيات منهن فتاة عسكرية . جديد اب برس : Advertisements ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة شهر ، مع تغريمه 500 دولار ، وخفض رتبته العسكرية من المستوى الأول للمستوى الثاني .

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