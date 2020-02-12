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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في خطوة مفاجئة ...معين عبد الملك يستنجد بدول خليجية لإجبار الرئيس هادي على التراجع عن قراره..."مالذي يحدث "
يجري رئيس الحكومة إتصالات مكثفة مع قيادات في عدد من الدول الخليجية للتدخل عند الرئيس هادي.
أكد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن معين يجري عدد من الاتصالات مع قيادات في دولة الامارات لممارسات ضغوطات على الرئيس هادي للتراجع عن قرار عزله .
جديد اب برس :
وافاد المصدر أن الرئيس هادي قد اتخذ قراره في إعفاء معين من منصبه بعد فاشلة في إدارة المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية وتورطه في عدد من قضايا الفساد .
وكان مصدر في الرئاسة قد كشفت أن قرار تكليف الخنبشي قائما بأعمال رئيس الوزراء جاء بعد اتصال هادي أمس بمعين عبدالملك وإبلاغه بالحضور الفوري إلى الرياض على خلفية تفاقم الأزمات في عدن والمحافظات المحررة. وأشار المصدر إلى أن هادي وخلال اتصاله بعبدالملك أبلغ الأخير بقرار إيقافه وتكليف الخنبشي قائما بأعماله. هذا وبدأ الخنبشي مباشرة في مهامه وتسيير أعمال الحكومة حيث دشن صباح أمس، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن خطة الوزارة للعام الجاري، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.
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