شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ثعبان يتسلل داخل ملابس طفلة نائمة .. شاهد رد فعلها وتصرف أسرتها ! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهر مقطع فيديو لحظة دخول ثعبان في ملابس طفلة نائمة دون أن تشعر به، حيث بدا وهو يتحرك صوبها ثم تسلل إلى داخل ملابسها.

وبحسب الفيديو، دخلت الطفلة في “نوم عميق” ولم تشعر بالثعبان الذي ظل تقريبا يتحرك داخلها لمدة ٧ دقائق، في الوقت الذي ظهر بجانبها أحد الأشخاص ولم يبال أيضا بالثعبان.

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كما كان يتواجد بجانب الطفلة، قطة ، وعادة ما تشعر القطط والكلاب بالثعابين لكنها أيضا هذه المرة لم تشعر به مطلقا.

الفيديو تم التقاطه في إحدى المدن بإندونيسيا، وفي نهايته استيقظت الفتاة لتكتشف وجود الثعبان في السروال ولحسن الحظ فإنه لم يؤذيها لأن أسرتها تدخلت في الوقت المناسب.

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